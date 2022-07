"La Trêve" vendue en Flandre et en Suisse

La série belge "La Trêve" vient d’être vendue aux télévisions publiques flamande (VRT) et Suisse romande (RTS) lors du MIPTV 2016 qui s'est achevé ce jeudi 7 avril à Cannes. Une semaine plus tôt, c’est France 2 qui en achetait les droits de diffusion pour la France. D’autres pays sont encore en négociation.

"La Trêve" est une série policière de 10 X 52 minutes créée par Matthieu Donck, Stéphane Bergmans et Benjamin d’Aoust dans le cadre du Fonds pour les Séries belges Fédération Wallonie Bruxelles-RTBF. Avec Yoann Blanc, Guillaume Kerbusch, Catherine Salée, Anne Coesens, Sam Louwyck, Tom Audenaert, Sophie Breyer, Sophie Maréchal…



Son succès tant d’audience que d'estime du public s’accompagne maintenant d’une reconnaissance critique et professionnelle puisque "La Trêve" vient d'être achetée par la France, la Belgique néerlandophone et la Suisse romande. La série est également en compétition officielle dans la catégorie Séries francophones au Festival Séries Mania de Paris qui se déroule du 15 au 24 avril prochains.



"Série policière et radiographie d’un village perdu dans les forêts ardennaises, La Trêve est avant tout l’histoire de Yoann Peeters (Yoann Blanc), 40 ans, un homme sur le fil qui ne travaille plus depuis la mort de sa femme, et a décidé de venir s’installer à Heiderfeld, le village de son enfance, avec sa fille Camille. Un poste s’est libéré à la police locale. Yoann y voit l’occasion de se mettre au vert et de prendre un nouveau départ. Mais la réalité fait rapidement irruption. Quelques jours après le carnaval, le corps d’un jeune footballeur togolais, Driss Assani, est retrouvé dans une rivière. Personne n’a l’expérience de ce genre d’enquête dans le village. Sauf lui. Alors que tout le monde se désintéresse du sort de ce gamin mort à des milliers de kilomètres de chez lui, Yoann Peeters se met à déterrer les secrets les plus enfouis de cette petite communauté qu’il connaît bien. Mais Yoann n’aurait pas dû reprendre le service si rapidement, pas sur une affaire de ce type, pas à cet endroit-là..."



"La Trêve" est une coproduction HÉLICOTRONC (Anthony Rey)/RTBF/PROXIMUS avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, CasaKafka Pictures, Wallimage-Bruxellimage.

La Série est distribuée à l’international par Ella Productions (Benelux, France, Suisse) et Federation Entertainment (reste du monde).