"La Trêve" et "Ennemi public" primées ainsi que "Les Nouveaux Pauvres" - © Tous droits réservés

Les deux séries belges "La Trêve" et "Ennemi Public" ont été récompensées aux Prix SACD-Scam 2016. "Les Nouveaux Pauvres", un projet développé par RTBF Interactive repart avec le Prix de l’œuvre numérique de la Scam.

Au cours d’une cérémonie animée par Isabelle Bats, les Comités belges de la SACD et de la Scam ont distingué des œuvres et ont consacré des personnalités qui tracent une œuvre au long cours en leur remettant leurs Prix annuels.

Dans la catégorie Prix SACD - Audiovisuel

Le Prix série télé est allé à Matthieu Donck, Benjamin D’Aoust et Stéphane Bergmans pour "La Trêve" et à Matthieu Frances, Antoine Bours, Frédéric Castadot, Gilles De Voghel et Christopher Yates pour "Ennemi Public". Les deux premières séries issues du Fonds séries belges de la FWB-RTBF.

Dans la catégorie Prix Scam - Arts numériques

Le Prix de l’œuvre numérique est allé à Patrick Séverin pour "Les Nouveaux Pauvres", un projet webdocumentaire développé par RTBF Interactive.