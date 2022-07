La RTBF se coupe en quatre sur la Croisette

La fille inconnue - © Tous droits réservés

"La fille inconnue" de Jean-Pierre et Luc Dardenne fait partie des vingt films retenus en compétition officielle. Le film raconte l’histoire d’une jeune médecin généraliste qui se sent coupable de ne pas avoir ouvert la porte à une jeune fille retrouvée morte peu de temps après. Dans le rôle principal, Adèle Haenel cherche donc un nom à mettre sur un visage. Elle est entourée de nos compatriotes Jérémie Renier, Olivier Gourmet et Fabrizio Rongione, Christelle Cornil et Thomas Dorel.