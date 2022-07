La RTBF remporte le Grand Prix CIRCOM 2015

Pour la première fois depuis plus de 25 ans dans l’histoire du Prix CIRCOM, la RTBF a remporté le prestigieux Grand Prix, le prix toute catégorie, en plus des deux Prix déjà décernés par l’association des télévisions régionales européennes. Ce Grand Prix a été attribué à l’émission « Vogelpik » créée par Safia Kessas et l’équipe du magazine Tout ça (ne nous rendra pas le Congo).

Le jury du CIRCOM avait déjà distingué l’émission dans la catégorie "Minorités dans la société", tandis que le film "Solange et ses Jules" également proposé par le magazine "Tout ça ne nous rendra pas le Congo", réalisé par Marc Dacosse, s’est vu décerner le Prix de la catégorie "programme le plus original".

Hier soir lors de la remise des prix à Dundalk en Irlande, la RTBF a donc décroché également le Grand Prix avec l’émission Volgelpik proposée par l’équipe du magazine "Tout ça" (ne nous rendra pas le Congo). Son principe est de nous faire découvrir "l’Autre" à deux pas de chez soi. L’idée de Vogelpik est de provoquer une rencontre insolite en terre belge pour une personnalité qui va vivre une semaine dans un milieu très éloigné du sien. Dans cette émission doublement primée, c’est l’artiste belge francophone, Sam Touzani qui s’est prêté au jeu de ces rencontres improbables (revoir l'émission). Ardent défenseur de la diversité et de la tolérance, il a partagé le quotidien de de Johan, pêcheur de crevettes qui vit dans un petit village reculé de Flandres où les "étrangers" n’ont pas nécessairement la cote.

Chaque année le CIRCOM (l’association des télévisions régionales européennes) décerne des prix à une série de programmes de télévisions produits aux quatre coins de l’Europe. Quatorze représentants de télévisions internationales ont ainsi jugé 211 programmes provenant de 22 pays. Deux productions de la RTBF ont donc été distinguées pour leur originalité et leur audace. C'est donc une triple récompense pour des productions de la RTBF !