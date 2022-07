La RTBF prix de l'organisation publique de l'année 2015 (Fédération Wallonie-Bruxelles)

La RTBF a été élue organisation publique de l’année 2015 pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le prix, créé en 2014 par Ernst & Young en partenariat avec L’Echo et BNP Paribas Fortis, a été remis ce mardi soir au Centre SQUARE, Mont des Arts Bruxelles.

La RTBF figurait parmi les finalistes au même titre que Wallonie-Bruxelles International (WBI) et le CHU de Liège.

Avec ce prix, EY désire mettre à l’honneur la force et le soutien indispensable des organisations publiques. Le message transmis est que le secteur public est un environnement moderne dans lequel des personnes talentueuses exercent leur métier ainsi que des organisations où les objectifs et les résultats sont mesurables et mesurés.

Ce prix couronne le travail de l'ensemble des directions et des collaborateurs de l'entreprise.