La RTBF présente à Michel Visart ses sincères condoléances

Les jours que nous venons de vivre nous ont bouleversés. Des images, des paroles, des regards sont inscrits dans nos mémoires comme la marque indélébile d'heures funestes. Elles le sont particulièrement pour ceux et celles qui ont été touchés au plus intime par les attentats de mardi. Notre collègue, Michel Visart, journaliste économique à la RTBF, est ainsi confronté au deuil cruel qu'est la perte d'un enfant. Lauriane, sa fille, celle dont il aimait tant dire les engagements et la joie de vivre, est décédée, victime de l’attentat de Maelbeek.

La RTBF, à travers toutes ses équipes, lui présente tout son soutien et lui adresse ses sincères condoléances.

Ce samedi 26 mars, Michel Visart est venu témoigner sur le plateau du 19.30 comment il a vécu l'attente, et l'annonce du décès de sa fille. Cette interview est disponible en intégralité à cette page.