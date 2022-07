La RTBF partenaire de "Métamorphoses"

Du 5 au 8 mai 2016, de nombreuses performances artistiques s’installeront à Liège à l’occasion de l’événement « Métamorphoses » organisé par LiègeTogether. Partenaire de l’événement, le site liégeois de la RTBF ouvrira ses portes au public le samedi 7 mai pour y accueillir le « Media Dôme ». Un Média Dôme qui sera également installé sur la Pizza de la Médiacité et déjà accessible le vendredi 6 mai.

Gratuit et ouvert à tous, l’événement Métamorphoses se déroulera à Liège du 5 au 8 mai prochains et rassemblera plus de 100 artistes en 8 lieux différents.

En plus de couvrir l’événement sur ses médias, la RTBF accueillera à cette occasion des performances artistiques ouvertes au public dans ses studios liégeois. Dès le vendredi 6 mai, le "Média Dôme" s'installera sur la Piazza de la Médiacité avec des performances numériques interactives. Le lendemain, le samedi 7 mai, en plus des performances sur la Piazza, la découverte s'étendra également dans le Hall du bâtiment RTBF ainsi que dans les Studios 40 et 41.

