La RTBF, partenaire de la semaine numérique à Bruxelles et en Wallonie du 22 octobre au 2 novembre

Les enjeux sont nombreux et l’actualité nous rappelle régulièrement l’importance de savoir comment se comporter sur le web. Comprendre pourquoi il faut maitriser ses données et savoir le faire sont des clés indispensables pour tout utilisateur du web, qu’il soit privé, entreprise ou association.

La RTBF s’associe à cette semaine organisée par PointCulture et Média Animation. Des ateliers et de nombreuses activités pour tous les publics sont proposés du 22 octobre au 2 novembre, en Wallonie et à Bruxelles. Le principe est simple et décentralisé : des acteurs locaux proposent au grand public des activités d’animation, de sensibilisation, de formation liées à l'usage d'internet et du numérique dans les différentes communes du pays. Pour en savoir plus www.lasemainedunumerique.be