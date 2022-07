La RTBF obtient 2 prix "développement durable" pour la presse!

Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD) - © CFDD

L’opération "Le climat et moi" et l’émission "Alors on change" ont remporté ce lundi 25 avril 2016 les "Prix développement durable pour la presse" décernés par le Conseil fédéral du développement durable (CFDD). Le jury s'exprime sur ses choix :

Catégorie Radio - Francophone: premier prix Prix décerné pour l'’approche de l'opération "Le climat et moi" de la RTBF "Toute la programmation de la RTBF a été adaptée pendant 2 semaines à l’occasion de la conférence de Paris sur le climat, avec en apothéose une journée spéciale le 7 décembre [2015]. En plus de l’info radio et télé, un dossier thématique se trouvait également sur le site de la RTBF et sur sa page Facebook, offrant la possibilité d'y réagir. Le jury apprécie cette approche globale et par ailleurs exceptionnelle, vu qu’aucune autre chaîne dans notre pays n’a accordé une telle importance et autant d’attention de manière coordonnée au sommet climatique de Paris. C’est pour cette raison que le jury décide de décerner un prix exceptionnel à la RTBF en tant que chaîne, pour l’effort collectif qu’elle a fourni afin d’informer son public au sujet des changements du climat, par la radio mais aussi par tous les autres canaux dont elle dispose."

Catégorie Télévision - Francophone: premier prix Prix décerné au programme "Alors on change !" de La Deux (RTBF) "Alors on change !" a réalisé une émission spéciale dans le cadre de l’approche globale "Le climat et moi" de la RTBF. Ayant pour titre "L'accord historique de la COP21 : réaliste ou utopique ?", cette émission consacrée au Sommet de Paris est un reportage en même temps bien documenté, didactique et attrayant. Il porte un regard critique sur les négociations, tout en suivant l’approche personnalisée habituelle de cette émission de la Deux. Par le prix qu’il octroie aujourd’hui, le jury veut également exprimer son appréciation positive pour l’approche générale d’"Alors on change !". Cette émission mensuelle, réalisée en collaboration avec des télévisions locales, démontre une démarche engagée qui met l’accent sur les choix concrets que les citoyens et les consommateurs peuvent faire pour participer à une société plus durable. Ancrée dans le paysage des chaînes locales, "Alors on change !" laisse la parole aux habitants de nos villes et villages qui ont le désir de faire les choses autrement.”