La RTBF ne tolère pas les propos racistes inacceptables envers Cécile Djunga

La RTBF soutient et s’associe à sa présentatrice dans les actions judiciaires qu'elle a décidé d'entamer. La RTBF poursuivra d’autant plus sa mission d'information et d'ouverture pour renforcer la diversité et la tolérance dans notre société.

La vidéo de Cécile Djunga, publiée sur les réseaux sociaux, dénonce publiquement le fait que le harcèlement virtuel en Belgique est toujours bien présent et doit s’arrêter.

Jean-Paul Philippot s’est exprimé sur l’antenne de La Première par rapport à la situation. La RTBF ne peut laisser passer ce genre de propos sans réagir. L’administrateur général de la RTBF a tenu à rappeler que le racisme est et reste un délit passible de poursuites judiciaires. Après avoir lu certains messages auxquels la présentatrice météo a dû faire face ces derniers mois, l’administrateur dénonce " un torrent de boue " et précise que " ça n’a pas sa place en Belgique, pas sa place dans une société démocratique. Nous allons faire respecter la loi et poursuivre toutes ces personnes. Il n’y a pas d’impunité au racisme. En tous cas, ça nous stimule dans notre politique à continuer à exprimer la diversité dans tous ses aspects et ses facettes ".

L’équipe météo tient également à réagir en intervenant dans la météo du jour. La présentatrice du jour, Caroline Dossogne, a décidé de s’habiller tout de blanc pour exprimer l’indignation et le soutien à sa collègue Cécile.