La RTBF fait son cinéma... à Cannes

La RTBF déroule le tapis rouge à l’occasion du Festival de Cannes qui se tient du 13 au 24 mai ! En télé, Hugues Dayez suivra la compétition pour les JT de La Une et Cathy Immelen sera également sur la Croisette pour présenter "Tellement Ciné" sur La Deux. Quant à La Trois, elle proposera 5 soirées spéciales avec une série de films prestigieux primés à Cannes, ainsi que des après-midi d’archives. Toutes les chaînes radio et le web seront également mobilisés pour célébrer le 7e art !

Nouvelle diffusion le 17 mai du Hep Taxi ! avec Matthias Schoenaerts , à l’affiche du film " De rouille et d’os " de Jacques Audiard qui a été sélectionné en 2012 sur la Croisette. Par ailleurs, l’acteur belge sera présent à Cannes dans la section "Un certain regard , avec le film "Maryland" d’Alice Winocour, aux côtés de Diane Kruger.

Pour ce qui est de Tellement Ciné , Cathy Immelen sera également présente sur la Croisette, tout comme Hugues, son complice de l’info. Les éditos des 19 et 26 mai seront cannois. Le 19 mai Cathy présente l’émission et l’actu du festival depuis la Croisette. L’émission du 26 mai sera un numéro spécial tourné à Bruxelles hors studio, avec une abondance de commentaires à propos du palmarès.

Hugues Dayez , envoyé spécial sur la Croisette, réalisera un " Journal du Festival " (le suivi de la compétition, la présence belge dans les sections parallèles, les événements hors compétition) à travers deux séquences différentes chaque jour dans le JT de 13H et dans le JT de 19H30 . En outre, le "Monsieur Cinéma" de la RTBF sera en direct de Cannes en duplex pour l’Ouverture , et en plateau dans le JT de 19H30 le soir de la clôture pour commenter à chaud le palmarès.

5 soirées spéciales sur La Trois

La Trois - © RTBF

Mardi 19 mai à 21h05 : Biutiful, drame d’Alejandro Gonzalez Iñarritu avec Javier Bardem qui a obtenu le Prix d’Interprétation masculine à Cannes en 2010. En V.O. sous-titrée français. On connaît la fascination d’Iñarritu pour la souffrance. Ici, c’est l’histoire d’un homme en chute libre. Sensible aux esprits, Uxbal, père de deux enfants, qui sent que la mort rôde. Confronté à un quotidien corrompu et à un destin contraire, il se bat pour pardonner, pour aimer, pour toujours…Un film au souffle lyrique porté par Javier Bardem avec une gravité déchirante.

Mercredi 20 mai à 21h05 : Pater, comédie dramatique d’Alain Cavalier avec Alain Cavalier et Vincent Lindon. En Compétition (Sélection officielle) à Cannes en 2011 et accueilli par une standing ovation. Pendant un an ils se sont vus et ils se sont filmés. Le cinéaste et le comédien, le président et son 1er ministre, Alain Cavalier et Vincent Lindon. Dans "Pater", vous les verrez à la fois dans la vie et dans un scénario qu’ils ont inventé ensemble. Un film qui se joue de la fiction et du documentaire, débouchant sur de vraies réflexions.

Jeudi 21 mai à 21h15 : Toto le héros, comédie dramatique de Jaco Van Dormael avec Michel Bouquet, Thomas Godet, Mireille Perrier, Pascal Duquenne – Caméra d’Or à Cannes en 1991. C'est l'histoire d'un type à qui il n'est jamais rien arrivé... Thomas, vieillard vivant dans un hospice, est persuadé que son voisin Alfred Kant et lui ont été échangés à la naissance. Ruminant son amertume, il n'a qu'une obsession : récupérer la vie qui lui a été volée, à n'importe quel prix. Un film culte du cinéma belge qui a révélé son réalisateur, de retour à Cannes cette année avec "Le tout nouveau testament".

Jeudi 21 mai à 22h45 : L’Envers de l’écran avec Jaco Van Dormael (2004). Philippe Reynaert reçoit le réalisateur qui fut metteur en scène de théâtre pour enfants et clown avant de se lancer dans le cinéma. Les spectateurs le questionnent sur la gestion du succès, le travail avec des personnes handicapées et l'écriture de scénarios.

Vendredi 22 mai à 21h05 : La part des anges (The Angel’s Share), comédie dramatique de Ken Loach et coproduction belge – Prix du Jury à Cannes en 2012. En V.O. sous-titrée français. A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé par son passé de délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert et la jeune Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais écope d’une peine de travaux d’intérêts généraux. Henri, l’éducateur qu’on leur a assigné, devient alors leur nouveau mentor en les initiant secrètement…à l’art du whisky !

Toute la journée dès 9h00, le vendredi 22 mai sera également consacré aux archives cinéma de la SONUMA.

Samedi 23 mai à 21h00 : Tournée, comédie de et avec Mathieu Amalric, avec Miranda Colclasure, Suzanne Ramsey, Linda Maracini, Julie Ann Muz – Prix du meilleur réalisateur à Cannes en 2010. Producteur de télévision parisien à succès, Joachim a tout plaqué - enfants, amis, ennemis, amours et remords - pour repartir à zéro en Amérique à l’aube de ses quarante ans. Il revient en France avec une tournée de strip-teaseuses "New Burlesque" que Paris fait fantasmer ! On suit ces filles aux charmes plantureux dans les coulisses, sur scène, dans les trains et les hôtels qui jalonnent leur parcours, filmées avec amour par Mathieu Amalric.