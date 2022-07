La RTBF donne sa voix aux citoyens

Le compte à rebours des élections a commencé … La RTBF propose de vous informer de façon claire et participative sur tous ses médias. En allant à la rencontre des citoyens, l'opération "Moi, Bourgmestre" se fait l’écho des propositions concrètes des électeurs pour LEUR commune. Une approche originale, locale et digitale d’expliquer et de faire vivre la démocratie.

PARCE QUE VOTRE VOIX COMPTE

A travers une question posée (" Quelles sont les actions prioritaires qu’ils envisageraient s’ils étaient élus bourgmestre de leur commune ? "), la RTBF incite les citoyens à se mettre en mode " propositions-actions ", pour faire connaître ce qui peut améliorer leur quoti­dien, leur quartier, leur environnement, leur communauté locale.

Plusieurs équipes de journalistes ont sillonné et sillonnent les communes belges pour donner la parole aux citoyens car c’est leur voix qui compte. Les différentes émissions prendront en compte la parole des citoyens pour alimenter les débats de fond avec les candidats bourgmestres, échevins ou conseillers.

L’opération Moi, Bourgmestre… se déclinera sur toutes les plateformes (radio, tv, web, réseaux sociaux) afin de s’adresser à tous les publics.