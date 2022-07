La RTBF célèbre la Journée Mondiale de la Radio

Ce lundi 13 février a lieu la Journée Mondiale de la Radio organisée par l’UNESCO, en vue de célébrer le média, de développer la coopération internationale et d’encourager les principaux réseaux à l’accès à l’information. Le thème choisi pour cette 6e édition est « La radio, c’est vous ! ». La RTBF profite de la journée pour ouvrir les perspectives de la radio du futur auprès de ses auditeurs et leur offrir des radios numériques DAB+.

La radio nous accompagne dans tous les moments de notre vie, elle nous informe, nous divertit et nous cultive. La radio reste un média dynamique, réactif et qui évolue avec son temps. Parmi ses évolutions, saviez-vous qu’elle entame sa mutation numérique en 2017 ? Une révolution dans les moyens de diffusion est en cours avec un changement progressif de la diffusion analogique FM vers une diffusion numérique DAB+, comme c’est déjà le cas dans plusieurs autres pays européens et en Asie Pacifique. En 2017, cette technologie va massivement se développer en Belgique et apporter toute une série d’avantages : une offre enrichie de chaînes radio et très facile à trouver, un confort d’écoute grâce à la qualité numérique et un enrichissement des informations sur les programmes en cours, sous formes de textes et d’images. Enfin, le DAB+ nécessite moins d’énergie et est donc plus rentable et plus écologique que la FM. Pour ces différentes raisons, le DAB+ est le successeur de la FM et sera dans quelques années LA norme en terme de diffusion radiophonique.

Qu’est-ce que le DAB+ ? Pourquoi changer ? Quels sont les avantages qu’offre le DAB+ ? Quand la radio numérique sera-t-elle disponible ? Quels sont les chiffres clés du DAB+ dans le monde ? Quand la FM disparaitra-t-elle ? Comment capter le DAB+ ? Etc… sur www.maradio.be/dab

La RTBF offre des radios numériques à ses auditeurs

Ce lundi 13 février, les radios de la RTBF profitent de la journée dédiée pour sensibiliser leurs auditeurs au DAB+ notamment en leur offrant plusieurs récepteurs DAB+ compatibles FM et internet, équipés d’écran couleur tactile !

La radio numérique est à gagner sur La Prem1ère, VivaCité (dans le 8/9 et le 5@7), Musiq’3, Classic 21 (le Morning Club, All you need is Love, Lunch around the Clock et On the Road Again) et Pure tout au long de la Journée Mondiale de la Radio ce 13 février.