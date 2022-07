La RTBF célèbre la journée mondiale de la radio

Ce vendredi 13 février, la RTBF célébre la journée mondiale de la radio organisée par l’Unesco. Jour de fête donc pour les 5 radios de la RTBF ! Elles mettront le média radio à l’honneur et la plupart aborderont le thème de cette année : la jeunesse. Une belle occasion aussi de rappeler au cœur de l’hiver que la radio est LE média qui permet de rester informé partout et en tout temps, même en cas de coupures (black-out) ou autres délestages électriques. En effet, grâce à sa diffusion hertzienne massive (aujourd’hui en analogique FM et demain en numérique DAB+), la radio est le média qui résiste le mieux aux pénuries d’électricité. Cela tombe bien, puisque la radio est le média jugé le plus crédible par la population !

Cette résistance aux coupures électriques provient des stations d’émission qui sont généralement sécurisées (c’est le cas de la plupart des émetteurs de la RTBF) et des récepteurs radio. En effet, on oublie parfois qu’une bonne partie de ces récepteurs fonctionne indépendamment d’une prise électrique : c’est le cas des autoradios et des récepteurs radio à piles rechargeables ou non, ou, encore plus malin, des récepteurs à dynamo.

C’est pourquoi trois des radios de la RTBF (VivaCité, La Première et Classic 21) ont décidé d’offrir à leurs auditeurs, toute cette semaine et en particulier ce vendredi 13 février, 460 récepteurs radio à dynamo, rechargeables manuellement, avec lampe de poche incorporée. Une bonne idée pour rester informé et éclairé en cas de coupure électrique cet hiver ou à l’avenir …