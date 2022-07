La RTBF a sélectionné l'auteur de projet de son futur bâtiment à Bruxelles

MDW associé à V+ et Tractebel Engineering ont été sélectionnés par le Conseil d’administration de la RTBF pour le développement du futur siège de la RTBF à Bruxelles.

Une nouvelle étape a été franchie pour la construction du nouveau siège de la RTBF à Bruxelles. Au terme d’un processus lancé au début de l’année 2015, le projet de MDW associé à V+ et Tractebel Engineering a été choisi par le Conseil d’administration de la RTBF à la fin du mois de janvier.

Sur cette base, les prochaines étapes rassembleront différents niveaux d’intervenants qui conseilleront l’auteur du projet pour le développement et la conception du bâtiment. Le processus sera collaboratif et itératif entre les équipes de la RTBF et celles de l’auteur de projet pour faire évoluer l’esquisse en un projet définitif.

Après s’être déployée ou redéployée à Rhisnes, Liège et Charleroi, la RTBF a l’ambition de construire à l’horizon de 2020 son nouveau siège à Reyers, au cœur d’un quartier qui va complètement se transformer. Représentant une surface de 38.000 m² hors sols pour un investissement de 150 millions d’euros, le nouveau siège de la RTBF accueillera les 1.300 collaborateurs de l’entreprise à Bruxelles avec la volonté d’être un pôle audiovisuel moderne et innovant, développé dans un esprit de transparence vis-à-vis des publics, des partenaires et des citoyens. Plus qu’un bâtiment, la RTBF y voit l’expression de ses ambitions et de ses valeurs de transparence, de créativité, d’échanges et d’innovation. La RTBF vise un outil de travail performant en termes de qualité des espaces; d’agencement des fonctions; d’organisation des flux; de modularité et de flexibilité dans le temps et de durabilité. Elle souhaite également un environnement de travail ergonomique, convivial, lumineux, flexible et adapté aux conditions et rythmes de travail collaboratif.

La réalisation du projet immobilier de la RTBF s’étendra sur une période de 6 années. La désignation de l’auteur de projet va permettre le début des études architecturales et techniques pour un dépôt demandes de permis en 2017 et le démarrage des travaux fin 2018. La RTBF envisage la livraison de son bâtiment deux ans plus tard. La RTBF poursuivra ses missions d’informations, de productions et diffusions de contenus dans ses infrastructures existantes pendant toute la durée de construction du nouveau siège.