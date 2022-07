La RTBF a reçu le prix de l'Employeur le plus attractif en Belgique francophone pour la période 2011-2016 - © Tous droits réservés

Chaque année depuis 17 ans, Randstad, prestataire de services en ressources humaines, mène une enquête auprès des Belges pour connaître les entreprises de Belgique pour lesquelles ils souhaiteraient travailler. L’étude se fonde exclusivement sur l’opinion publique, de sorte que toute personne de 18 à 65 ans, qu’elle soit active ou non, peut être interrogée. Elle porte exclusivement sur les entreprises de plus de 1.000 collaborateurs, qu’elles soient privées ou publiques. Le 23 février 2017, Randstad a rendu public, lors d’une cérémonie, le TOP20 des entreprises les plus attractives de Belgique sur la base de la moyenne des résultats obtenus lors des cinq derniers sondages. Du côté francophone, la RTBF se hisse à la première marche du podium !