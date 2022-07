Du 18 au 31 octobre, c’est la Quinzaine de l’éducation aux médias, opération organisée par le Conseil supérieur de l’éducation aux médias (CSEM) avec la RTBF comme partenaire actif.

Le Conseil supérieur de l’éducation aux médias organise la deuxième Quinzaine de l’éducation aux médias. Elle se déroule du mercredi 18 octobre au mardi 31 octobre 2017 et réunit un ensemble d’initiatives en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’objectif est de permettre au plus grand nombre d’accéder aux médias, de les comprendre et de les utiliser pour communiquer au travers d’activités informatives, ludiques ou créatives.

La RTBF participe à cette initiative, elle qui s’implique activement dans l’éducation aux médias pour le grand public. Les radios de la RTBF proposent ainsi divers sujets dans le 6-8 de La Prem1ère à partir du 21 octobre. Stéphane Hoebeke, notre spécialiste de l’éducation aux médias, sera l’invité dans 'La vie du bon côté' sur VivaCité le 23 octobre.

Par ailleurs, la RTBF diffusera 7 nouvelles Boites à clichés, microprogrammes sur les clichés dans les médias et touchant tout le champ de la diversité, à partir du 21 octobre sur La Une. D'autres collaborations, participations à des événements et sujets dans nos diverses émissions seront proposées.