La première pierre de Mediasambre est posée

C'est ce mercredi 11 février que Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi, Jean-Paul Philippot et Jean-François Raskin, respectivement administrateur général et président du conseil d'administration de la RTBF et Dimitri Kennes, président du conseil d’administration de Télésambre, ont posé la première pierre de MEDIASAMBRE. Ce bâtiment situé place de la Digue est destiné à abriter les équipes des deux médias publics à Charleroi.

C'est sur la Place de la Digue que le chantier du futur immeuble MEDIASAMBRE a débuté ce mercredi. Ce projet, développé par la RTBF et Télésambre, s'inscrit dans les perspectives de redéploiement urbain de Charleroi.

Le nouveau bâtiment communiquera avec le bâtiment actuel de la RTBF situé sur le Boulevard Tirou. L'immeuble aura une surface de plus de 2.500m² et comprendra des bureaux dédiés aux rédactions, un studio télévision de 158m² et un "studio visual" de 50m² qui sera utilisé pour des émissions de télévision et de radio. L'immeuble aura quatre niveaux qui accueilleront les équipes de la RTBF et la télévision locale, Télésambre. Le vaste hall au rez-de-chaussée accueillera le studio TV et le futur espace 'Maison des Médias', un espace d'échange avec le public.

Le projet MEDIASAMBRE est par ailleurs un bâtiment audiovisuel "basse énergie", exemplaire en termes environnementaux.

Respectant un cadre résidentiel ainsi que les codes des immeubles d'habitations (verticalité, terrasses...), c'est une façade à l'architecture sobre et en parfaite harmonie avec son environnement que le bureau Vers plus de bien-être (V+) a proposé. Selon le point de vue, le dispositif de lamelles en acier verticales offre une certain profondeur et des perceptions variées.

Les travaux qui débutent aujourd'hui devraient durer deux ans, même s'il ne faudra pas nécessairement attendre ce laps de temps pour que les équipes commencent progressivement à prendre possession du lieu.

Avec MEDIASAMBRE et à l'instar de Média Rives à Liège ou de Reyers à Bruxelles, la place de la Digue sera ainsi le pôle multimédia de Charleroi, ce projet d'envergure contribuant au renouveau du centre-ville.