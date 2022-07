La phase finale de l’EURO 2016 sur les médias de la RTBF

A l’instar du Mondial brésilien diffusé en intégralité, la phase finale de l’EURO 2016 sera également à suivre sur les différents médias de la RTBF qui vient d’acquérir les droits de diffusion. La compétition se déroulera en France du 10 juin au 10 juillet 2016.

Après avoir acquis les droits de diffusion des rencontres qualificatives de l’EURO 2016 et de la Coupe du Monde 2018, la RTBF diffusera également les matches de la phase finale de l’EURO 2016.

Cet accord intervient dans le cadre d'un contrat UER (union européenne de radio-télévision) qui regroupe 26 pays européens.

Du 10 juin au 10 juillet 2016, la rédaction des sports de la RTBF suivra donc les 51 rencontres de la compétition sur ses différents médias. Pour cet Euro, ce sont 24 nations qui s’affronteront dans dix villes françaises.

D’ici là, les prochaines rencontres qualificatives des Diables rouges seront également à suivre en direct avec la RTBF : Belgique-Bosnie Herzégovine et Chypre-Belgique les 3 et 6 septembre et Andorre-Belgique et Belgique-Israël les 10 et 13 octobre prochains.