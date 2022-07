La marque "RTBF Auvio" finaliste du Belgium's New Brand 2016

Bonne nouvelle pour la marque « RTBF Auvio » qui vient de se hisser parmi les finalistes de l’élection « Belgium’s New Brand of the Year ». La marque de la plateforme de contenus digitaux de la RTBF est en compétition avec 4 autres finalistes pour décrocher l’Award qui sera remis le 2 décembre prochain.

L’élection "Belgium’s New Brand of the Year" récompense les jeunes marques nées en Belgique et de moins de 5 ans. Pour cette deuxième édition, la marque "RTBF Auvio", lancée en avril dernier, figure parmi les 5 finalistes du concours.

Le vainqueur sera sélectionné grâce aux votes du jury professionnel et du public. Les votes du public sont ouverts en ligne jusqu'au 24 novembre.