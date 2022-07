La Fête nationale sur les médias de la RTBF

Ces 20 et 21 juillet, les médias de la RTBF se mettront aux couleurs belges à l’occasion de la Fête nationale. Au-delà des messages royaux, les festivités débuteront dès le 20 juillet avec le concert de l’Orchestre national de Belgique au BOZAR et battront leur plein le 21 juillet avec le défilé militaire et une édition spéciale de « C’est du Belge ».

Message Royal

La Une, La Première et VivaCité retransmettront le message royal le 20 juillet à 13h00 et à 19h00 (rediffusion également le 21 juillet à 14h55 sur La Une). En soirée, il sera suivi d’une édition spéciale du journal dès 19h05.

Concert en prélude à la Fête nationale

La veille de la fête nationale, l’Orchestre national de Belgique offrira un concert spécial au BOZAR. Au programme, une œuvre de Luc Brewaeys et le Concerto n°2 op. 83 de Brahms. En soliste, le pianiste polonais Mateusz Borowiak qui fut 3e lauréat du Concours Reine Elisabeth en 2013. A la direction, le chef autrichien Hans Graf. Un concert à vivre en direct sur La Trois et Musiq'3 à 20h00, présenté par Camille De Rijck.

Le défilé du 21 juillet

Depuis la place des Palais à Bruxelles, Ophélie Fontana commentera en direct dès 15h00 sur La Une le défilé militaire et civil avec, à ses côtés, des spécialistes : l’officier de marine Charles Colot qui commentera le volet militaire, Vincent Dujardin, historien de la monarchie à l’UCL qui assurera le volet politique et historique mais aussi différents représentants pour le défilé civil (police, pompiers, protection civile).

C’est du Belge spécial

En duo avec Ophélie Fontana, Gerald Watelet fera vivre en direct les festivités depuis le Parc de Bruxelles à partir de 20h15 sur La Une et sur le LiveCenter RTBF. L’occasion, de redonner un coup de projecteur sur tous les Belges qui ont rayonné dans leur domaine, que ce soit le cinéma, la musique ou la mode. L’équipe de C’est du Belge ne manquera pas de nous faire revivre l’actualité de cette année de la famille royale : des sorties de la princesse Elisabeth à l'élégance de la reine Mathilde, entre autres, au concours reine Elisabeth en passant par les 55 ans du Roi.