La course poursuite RTBF primée au FIMAC

Le jury du FIMAC, le Festival International de l'Image Institutionnelle et Corporate, vient de récompenser DoubleDouble et la RTBF par le Prix Spécial Eric Figon pour son film “RTBF - La Course Poursuite”.

Tourné en mars et avril derniers, La course poursuite est la nouvelle carte de visite audiovisuelle de la RTBF. Réalisé en coproduction avec DoubleDouble, la société de production belge, il présente de manière originale la richesse et la diversité des contenus de la RTBF. On y suit le parcours rythmé du comédien et animateur de Pure FM, Raphaël Charlier, qui se retrouve, bien malgré lui, propulsé dans les différents programmes phares de l’entreprise publique.

Le Prix Spécial Eric Figon récompense la meilleure réalisation. C’est donc un beau succès pour Laurent Stine (réalisateur) et Laurent Jadot, fondateurs de DoubleDouble. Il a pour la RTBF d’autant plus de valeur que la collaboration avec DoubleDouble témoigne du soutien que l’entreprise publique apporte à la production audiovisuelle indépendante.