La Collection primée au Forum créatif Eurovision

La Collection a reçu, ce 13 septembre 2010, le 2ème Prix au Forum créatif Eurovision

Le Forum créatif Eurovision est une initiative de mise en relation et d'échanges de contenus exclusivement réservée aux radiodiffuseurs de service public d'Europe et du monde.

Ce forum unique en son genre permet aux Membres de l'UER et aux Membres d'autres organisations de radiodiffuseurs publics du monde entier de commercialiser des formats TV, de partager des studios et des moyens de production, et de mettre en commun leur potentiel de création.

Il est organisé par l'UER (Union Européenne de Radio-Télévision) en étroite collaboration avec la ZDF (Allemagne) et le Groupe central des Formats Eurovision (SVT/Suède, VRT/Belgique, RTE/Irlande, NPO/Pays-Bas, RTVSLO/Slovénie, BBC/Royaume-Uni, TVE/Espagne).

Le cinquième Forum Créatif Eurovision (FCE) s'est déroulé à Genève le 13 septembre 2010. Les participants furent invités à choisir leurs 7 programmes préférés : « Les 7 meilleurs ».

Le 2e prix a été décerné à : La Collection – VRT & RTBF, Belgique

A la recherche de talents, parmi les artistes professionnels et amateurs de Belgique, avec un questionnement sur l’art contemporain… La série télévisée fait partie d’un projet plus large qui a démarré avec un appel à candidatures, suivi par des présélections et sélections des jurys dans différents lieux culturels du pays, jusqu’aux prix décernés à l’issue du concours, avec à la clé une exposition durant un mois au Bozar de Bruxelles, et en parallèle une plateforme web interactive. Les programmes réalisés dans ce cadre ont bénéficié d’une large couverture médiatique et c’est la première fois que les télévisions flamande et francophone travaillaient ensemble sur un projet artistique à l’échelle nationale.