Journée spéciale de lancement des D6Bels Music Awards ce 25 novembre sur les radios de la RTBF

Le 22 janvier prochain, pour la première fois, la RTBF organisera les D6Bels Music Awards, les récompenses musicales pour les Artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce mercredi 25 novembre, les radios de la RTBF participantes proposent une programmation spéciale à l’occasion de la révélation des artistes nommés.

C’est ce mercredi 25 novembre que sera inauguré le site dédié à la première édition des D6Bels Music Awards, cet événement qui, à l’image des Victoires de la Musique en France, des Grammy Awards aux Etats-Unis ou des MIA’s en Flandre, mettra en valeur les talents musicaux de Belgique francophone en soulignant leur réussite. Le public pourra découvrir à l’adresse révélée ce jour-là tous les artistes nommés et les catégories dans lesquelles ils ont été retenus.

A cette occasion, les quatre radios de la RTBF participant à l’opération (La Prem1ère, VivaCité, Classic21 et Pure FM) proposeront une programmation spéciale tout au long de la journée de mercredi. En effet, parmi les 15 catégories concernées, quatre prix seront attribués par ces quatre chaînes à un groupe ou un artiste diffusé sur leur antenne. Chaque chaîne effectuera une pré-sélection de 4 noms et c’est le public qui sera appelé à choisir le lauréat à compter du 3 janvier. Cette pré-sélection sera révélée au cours de ces différentes émissions.

Sur La Prem1ère, Joëlle Scoriels, qui présentera la cérémonie des D6Bels Music Awards en direct sur La Deux le 22 janvier, viendra dévoiler les artistes choisis dans "Entrez sans frapper" (9h-11h).

Sur VivaCité, Joëlle présentera l’opération dans le "8/9" et les artistes nommés seront présents dans le "5 à 7" (17h-19h).

Sur Classic21, les artistes retenus seront révélés et interviewés tout au long de l’émission "Lunch Around The Clock" (12h-15h).

Sur Pure FM, l’équipe de "Snooze" recevra Joëlle Scoriels à 8h45 tandis que le magazine pop-culture "Périscope" (12-13h) sera dédié aux DMA. Le directeur de Pure FM Rudy Léonet viendra y présenter les artistes nommés par la chaîne.