Journée "Les Réfugiés et moi" sur tous les médias de la RTBF ce mercredi 30 septembre

Ce mercredi 30 septembre, la RTBF mobilise l’ensemble de ses médias radio TV et web pour vous aider à mieux comprendre la crise humanitaire qui touche aujourd’hui l’Europe et la Belgique.

En Télévision

Prix Albert-Londres 2015 section audiovisuel, ce documentaire de Delphine Deloget et Cécile Allegra s’intéresse au trafic d’êtres humains qui sévit en toute impunité dans la péninsule égyptienne du Sinaï depuis 2009. Les victimes, des Erythréens pour la plupart, y sont séquestrées et torturées jusqu'au paiement d'une rançon exorbitante.

Le film de Philippe Lioret, parfaitement en phase avec le sujet, raconte l’histoire de Simon (incarné par Vincent Lindon), un maître-nageur plongé malgré lui dans la réalité des migrants. Pour reconquérir sa femme, Simon, maître-nageur à la piscine de Calais, prend le risque d'aider en secret un jeune émigrant kurde sans-papier qui veut traverser la Manche à la nage. Dans ce film poignant et pudique, Vincent Lindon incarne sans aucun doute l’un de ses plus beau rôle.

En plateau, François de Brigode et Hadja Lahbib aborderont ces questions avec des acteurs du monde associatif, des experts de l’immigration, des spécialistes de politique européenne mais recevront aussi des réfugiés et des témoins. Grâce à des reportages à l’étranger et à des directs en Belgique depuis les lieux d’accueil et de crise, ils répondront en images et en chiffres aux questions et à l’émotion positive et négative que suscite cette situation. Bertrand Henne interviendra à plusieurs reprises en duplex depuis l’émission spéciale diffusée en radio sur La Première, il relayera les questions des auditeurs, téléspectateurs et internautes.

François De Brigode et Hadja Lahbib présenteront cette émission spéciale en direct et en public consacrée à la crise humanitaire qui touche actuellement la Belgique et toute l’Europe. L’émission tentera de répondre aux questions posées par l’arrivée des réfugiés chez nous. Quel est le profil des réfugiés ? Pourquoi y a-t-il un tel afflux maintenant ? Comment les accueillir au mieux ? Quel est le coût de cet accueil ? Comment leur fournir un emploi dans un contexte de crise économique et de chômage ?Comment améliorer les procédures d’accueil en Europe ?

Go back to where you came from

Go back to where you came from - © Tous droits réservés

A la veille de cette journée spéciale, La Deux, abordera la thématique des réfugiés en diffusant le 29 septembre d’un documentaire réalité australien intitulé "Go back to where you came from"

En trois épisodes à partir de 20 h 30, "Go back to where you came from" tente d’aller à l’encontre des idées reçues sur les réfugiés en plongeant six Australiens dans la réalité de ceux qui ont fui leur pays dans l’espoir d’une vie meilleure.

Alors que l’Australie adopte des mesures draconiennes en matière de droit d’asile et d’immigration, la question fondamentale des droits des refugiés est présente sur toutes les lèvres. Six Australiens lambda aux opinions bien tranchées sur les migrants et réfugiés acceptent de remettre leurs idées préconçues en question en parcourant le chemin inverse des réfugiés qui tentent de rejoindre l’Australie. Parmi ces candidats, un réfugié vietnamien, une fervente militante de la campagne "stop the boats", deux sœurs aux avis divergents, un professeur et une jeune fille qui milite contre la condition des réfugiés dans les centres fermés.

Durant un trajet de 25 jours, sans argent et sans téléphone, les participants vont devoir voyager comme des réfugiés. Ces six Australiens seront divisés en deux groupes de trois personnes. Le premier groupe aura pour destination l’Irak et la Syrie. Le deuxième groupe entamera le voyage jusqu’au Bangladesh et en Birmanie.

Une fois le périple terminé, les six participants retrouvent le présentateur au Cambodge pour un débriefing sur leur voyage et exprimer leurs ressentis. Certains campent sur leurs positions alors que d’autres ont changé d’opinion sur la question des migrants.