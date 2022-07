Journée d'action du 15 décembre: Modifications des programmes radio et TV

Ce lundi 15 décembre 2014, la journée de grève nationale aura un impact sur les émissions des chaînes radio et TV de la RTBF.

Voici les détails.

En radio

Les journaux parlés, flashes d’information bulletins météo et de radioguidage ne seront pas modifiés et resteront dans leurs formats habituels. Un message relatif à la journée d’action précèdera la diffusion des journaux parlés.

Les émissions radio des différentes chaînes seront quant à elles remplacées par une programmation musicale continue.

En télévision

Les journaux télévisés seront diffusés sur les différentes chaînes.

Sur La Une, le 13h00 et le 19h30 seront précédés d’un message relatif à la journée d’action et réduits de 3 à 4 minutes, en fonction de l’actualité. La diffusion de " Matin Première " (6h00) est supprimée, le magazine d’information "On n’est pas des pigeons" (18h30) est remplacé par un documentaire inédit intitulé "Le vin des Belges".

Sur La Deux, le 15 minutes et le 12 minutes seront maintenus à leur durée habituelle et également précédés d’un message relatif à la journée d’action. "La Tribune" (20h25) est remplacée par le film "Esther", le troisième long métrage réalisé par Jaume Collet-Serra, et son deuxième film d'horreur après La Maison de cire (2005)