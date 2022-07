Joël Habay nommé directeur du pôle musical radio de la RTBF

Faisant suite à l’appel à candidatures lancé fin avril dernier pour la nouvelle fonction de directeur du pôle musical radio (non classique), le Conseil d’administration de la RTBF a désigné ce vendredi 24 juin 2016 Joël Habay pour cette fonction.

Passionné de musique, Joël Habay a débuté tout jeune sa carrière en tant qu'animateur dans de nombreuses radios des régions liégeoise et vervietoise. Dix ans durant, il a appréhendé les différents métiers de la radio.

En 1998, à l'âge de 24 ans, il prend la direction des programmes de radio Nostalgie. Depuis 2014, il dirige également les programmes de Chérie FM.

L'expérience d’une direction des programmes depuis 18 ans lui a permis de se forger une vision sur tous les métiers de la radio. Il a dû et pu faire face à un grand nombre de situations et de cas de figures. Il a appris comment fonctionne une radio, ses besoins de se renouveler en permanence et de proposer sans cesse de nouveaux angles de création originaux. Le travail complémentaire effectué en parallèle sur une autre radio depuis deux ans, lui a apporté une expérience multi-chaine et la connexion avec un public plus jeune.

Le mélange des genres, la curiosité, l'envie de créer et d'imaginer des projets avec une équipe solide, le tout basé sur une large expérience des métiers de la radio lui ouvre la voie pour passer naturellement au service public pour y prendre dans un premier temps la direction de Pure FM et prochainement de la radio de Média Z, le nouveau projet multimédia de la RTBF pour les jeunes de 15 à 25 ans de la génération Z, que la RTBF lancera en 2017.