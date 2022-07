Jodie Devos reçoit le Prix Musiq'3 2014

C’est la soprano belge Jodie Devos qui a été élue par le public francophone et qui a donc reçu le Prix Musiq’3 ce samedi 31 mai, après la finale du Concours Reine Elisabeth 2014, avec 1752 voix (46,78%). Deuxième Lauréate du Concours, Jodie Devos sera en récital au Festival Musiq’3 le 29/06 à 16h et à 20h, à Flagey.

C'est notre compatriote Jodie Devos qui a reçu le Prix Musiq'3 (prix du public) au Concours Reine Elisabeth 2014, session de chant, en plus de son Deuxième Prix. Elle devance la seconde belge Sheva Tehoval et le ténor chinois Yu Shao. Les auditeurs ont été nombreux à voter, par téléphone, sms ou par internet.

Jodie Devos recevra un chèque d'une valeur de 2.500€ des mains de Jean-Paul Philippot, administrateur-général de la RTBF, lors de la remise des prix à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, le mardi 3 juin à 16h.

Ceux qui désirent revoir ou découvrir la jeune chanteuse sont les bienvenus au Festival Musiq'3, où elle donnera deux concerts le dimanche 29/06, à 16h et à 20h, dans les Studios 1 et 4 de Flagey.

Après avoir étudié à l’IMEP (Namur) auprès de Benoît Giaux et Élise Gäbele, Jodie Devos obtient un Master of Art à la Royal Academy of Music de Londres, dans la classe de Lillian Watson. Elle a également travaillé, lors de master classes, avec H. Deutsch, J. Streets ou M. Minkowski. Lauréate de plusieurs concours nationaux, comme le Concours Bell’Arte, le Fonds Thirionnet, Les Nouveaux Talents de l’Art lyrique et le Prix Jacques Dôme, elle est actuellement membre de l’Académie de l’Opéra Comique de Paris. Elle a entre autres incarné Serpina (La Serva padrona), Blondchen (Die Entführung aus dem Serail), Miss Wordworth (Albert Herring), et se produit en récital ou en soliste, tant en Belgique, qu’en Allemagne (Stuttgart), aux Pays-Bas (Maastricht), en Angleterre (Wigmore Hall) et en France.