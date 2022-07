Jean-Paul Philippot, Administrateur Général de la RTBF, Officier des Arts et des Lettres - © Tous droits réservés

Jean-Paul Philippot, Administrateur Général de la RTBF, a été nommé en qualité d’Officier dans l’ordre des Arts et des Lettres par la Ministre française de la Culture et de la Communication. Il a été décoré de ses insignes ce mardi soir par l’Ambassadrice française en Belgique, Claude-France Arnould.

Cette marque de reconnaissance de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française m’honore particulièrement, explique Jean-Paul Philippot. Je la dois pour beaucoup à tous mes collaborateurs à la RTBF, qui œuvrent quotidiennement à la promotion des auteurs, créateurs et autres talents francophones. Leurs efforts, ainsi que ceux des autres médias de service public francophones, sont indispensables pour que notre langue et notre culture continuent à rayonner dans l’univers numérique.