Jacques Cremers, nouveau chef de rédaction de La Première

Ce vendredi 18/07/2014, le CA de la RTBF a désigné le successeur de George Lauwerijs au poste de chef de rédaction de La Première. C’est le journaliste liégeois Jacques Cremers qui est appelé à prendre la tête de la rédaction de La Première au début de l’automne.

Né à Seraing , Jacques Cremers a 48 ans. Il est diplômé en journalisme de l’Université de Liège.

Son master en poche (et avec aussi dans l’autre proche un diplôme d’assistant social), il fait ses débuts de journaliste à la rédaction sportive du journal La Meuse à Liège.

Après un deuxième job en tant que rédacteur en chef des publications de l’Université de Liège, il effectue ses premières piges à la RTBF en 1992 avant d’y entrer définitivement en 1994. Il travaille alors autant pour la télévision que pour la radio, mais c’est ce média qu’il affectionne le plus y alternant reportages et présentation de journaux régionaux et nationaux.

Fort ensuite d’une expérience d’éditeur des radios de la RTBF à Bruxelles, il prend la tête en 2010 ,du Bureau Local d’Information de Liège l’année suivante.

Passionné de course à pied, Jacques Cremers participe régulièrement aux 20 kilomètres de Bruxelles (avec l’équipe RTBF) mais il a également couru une douzaine de marathons.

A partir de la rentrée prochaine, c’est le poste de chef de rédaction de La Première qui attend ce journaliste curieux de tout, qui multiplie les expériences et qui adore travailler en équipe.