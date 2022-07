" Génération Quoi " ?, l'enquête qui dresse le portrait des 18-34 ans

Génération feignasse ? Sacrifiée ? Débrouille ? La génération Y reçoit tous les adjectifs souvent réducteurs. Durant plusieurs mois, l’enquête en ligne "Génération Quoi ?" a recueilli les avis de jeunes âgés entre 18 et 34 ans. L’objectif ? Dresser le portrait de cette génération. A l’issue de cette vaste enquête, quelques 30.000 jeunes belges francophones se sont exprimés. Les résultats sont désormais connus. Disponibles en ligne, ils seront analysés lors d’une soirée événement en TV et en direct ce 29 novembre sur La Deux.

Durant plusieurs mois, l’enquête en ligne " Génération Quoi ? " a recueilli les avis de plus de 30.000 jeunes belges francophones âgés entre 18 et 34 ans sur un total de 155 questions. Ce projet international réalisé en partenariat avec l’UER a également dressé le portrait de cette génération Y dans plus de 10 pays européens.

En Belgique francophone, les résultats de cette grande enquête pointent de nombreux faits marquants. Au-delà d’être consultables en ligne, tous ces résultats seront décortiqués à l’occasion d’une soirée événement en télévision présentée par Cathy Immelen et en présence de nombreux invités. Ce mardi 29 novembre dès 20h35 sur La Deux, les résultats parfois inattendus seront révélés, commentés et débattus en présence d’une bande de jeunes chroniqueurs et d’un sociologue qui mettra en perspective les tendances de la jeunesse belge francophone.

Les résultats seront commentés tous les matins en radio sur La Première, sur VivaCité, sur Pure FM, sur le web et les réseaux sociaux et dans les JT les soirs du 22 au 29 novembre.



Les données récoltées ont été analysées par le sociologue Johan Tirtiaux de l’Université de Namur. Dans son rapport, il fait l’état de 8 grandes tendances : jeunesse de la crise, les jeunes et le travail, la course aux diplômes, les jeunes et la famille, une jeunesse qui s’engage, la culture des jeunes, jeunesse et sentiment d’appartenance, love and sex.

Les résultats contiennent certaines surprises moins réjouissantes : les jeunes ont une vision noire de l’avenir et n’ont plus confiance en la politique. Mais avant tout, il fait ressortir un espoir certain : l’amour, l’amitié sont des valeurs primordiales, bien plus importantes que leur smartphone. Les jeunes s’entendent d’ailleurs très bien avec leurs parents et sont préoccupés par des problématiques sociétales de taille, comme l’écologie et l’emploi.

