FONDS FWB-RTBF POUR LES SERIES BELGES : UN PROCESSUS OUVERT TOUTE L'ANNEE

Né en 2013 du partenariat entre la RTBF et la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Fonds RTBF-FWB soutient le développement et la production de nouvelles séries belges francophones. Les producteurs indépendants intéressés peuvent déposer un dossier de candidature à tout moment de l’année, avec toutefois des dates de clôture. Prochaine date-limite de dépôt : le 22 mai 2018 à 16h.

Développant une proximité certaine avec le public, les projets de séries devront être en prise directe avec la société d’aujourd’hui et se faire l’écho de l’identité belge tout en reflétant des problématiques plus universelles aptes à susciter l’intérêt d’un public international. Ils devront comporter 10 épisodes de 52 minutes, les miniséries et les séries feuilletonnantes n’étant pas recevables.

Les projets devront être soumis dans le respect des conditions de dépôt.

Attention, depuis août 2016, afin de mieux répondre à la réalité de la production des séries, les plafonds des budgets de production ont été rehaussés à 275.000 €/épisode pour la saison 1 et à 330.000 €/épisode pour la saison 2. Sous certaines conditions, ces plafonds pourront encore être augmentés de 20 % (saison 1) et 30 % (saison 2) maximum.