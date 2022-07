FIPA 2016 : Six coproductions RTBF sélectionnées

En compétition dans la section Musique et spectacle : La nuit leur appartient : l’aventure Depardieu-Graffin : un film de Jean-Marc Panis

La nuit qui s’annonce ne sera pas une promenade de santé. Un mariage entre musique et texte, pour une rencontre en apesanteur : un violoniste d’envergure (Philippe Graffin) et un acteur aussi libre que célèbre (Gérard Depardieu) le temps de trois concerts, sur des mots de Baudelaire, Barbara ou Borges et des musiques de Saint-Saëns ou Schönberg : le choc entre deux univers à la temporalité propre, la complicité entre deux forces de la nature — un virtuose déterminé et un comédien génial et déroutant. - Production : RTBF / Double-double.