Fêtez la Musique avec la RTBF

Jusqu'au dimanche 21 juin, vivez la Fête de la Musique avec la RTBF.

Sur La Trois

Du 16 au 20 juin, La Trois propose chaque soir vers 22h30 un concert d’artistes belges ou internationaux. Vaya Con Dios pour ses 30 ans de carrière le mardi 16 juin, Coldplay pour la sortie de son 6e album le mercredi 17 juin, I Muvrini à l'occasion de l'Imagina Tour le jeudi 18 juin, M.Pokora pour son rôle de Robin des bois dans la comédie musicale le vendredi 19 juin et Johnny Hallyday le samedi 20 juin. L'occasion de se pencher sur l'évolution de la France à travers quarante ans de carrière et cinq tubes...

Sur Classic 21

Le dimanche 21 juin, Classic 21 célèbre la Fête de la Musique et propose à ses auditeurs d'écouter leur top 100 des meilleurs albums de tous les temps

La chaîne a demandé à ses auditeurs de construire la bande son de la journée en faisant part de leurs 10 albums préférés via un formulaire sur le site web. Walter De Paduwa, Jean-Yves Louis et Eric Laforge se relayeront entre 9h et 19h pour dévoiler le résultat en direct. Ils communiqueront également le programme des festivités du jour partout en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Sur Pure FM

Le samedi 20 juin, Sylvestre Defontaine sera en direct du Cinquantenaire à Bruxelles de 19h00 à 22h00. Au programme, de nombreux extraits de concerts, en direct ou enregistrés plus tôt dans la journée avec PAON, Skip&Die, Mountain Bike, MLCD, Robbing Millions, Romano Nervoso...

En ligne

Sur le web, retrouvez également l’ensemble des radios et webradios de la RTBF au son de la Fête de la Musique.