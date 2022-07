Fabrice Gérard (RTBF), Prix du Journalisme 2017 des Médias Francophones Publics

Le 54e Prix du Journalisme radio des Médias Francophones Publics (Les MFP) a été décerné par un jury d'auditeurs au journaliste de la RTBF Fabrice Gérard, pour son reportage 'Les attentats de Bruxelles : les victimes un an après'.

Diffusé pour la première fois le 18 mars 2017 sur La 1ère RTBF, dans l'émission Transversales, le reportage de Fabrice Gérard (prise de son : Jean-Marc Vierset) revient sur les attentats qui ont frappé la capitale belge un an auparavant, faisant 32 morts et plus de 350 blessés.



Fabrice Gérard est allé à la rencontre des victimes et de leurs proches. Tous ont pris le temps d’évoquer ces souvenirs douloureux, mais aussi d'exprimer une volonté farouche de vivre. Un reportage, mais surtout une rencontre empreinte de beaucoup de sensibilité.



Âgé de 40 ans, Fabrice Gérard, après des études en philosophie, a obtenu le diplôme de l'Ecole de journalisme de Louvain. Membre de la rédaction de la RTBF depuis 2009, il a rejoint le service Société en janvier 2015, où il est spécialisé sur les domaines police et justice.



Le Prix du journalisme radio des MFP distingue chaque année le meilleur traitement d'un événement d'actualité, la meilleure enquête ou le meilleur reportage sur un fait de société présentés par les rédactions des cinq radios membres des MFP : Radio France, Radio-Canada, Radio France Internationale (RFI), la Radio Télévision Suisse (RTS) et la RTBF belge.



Les cinq enregistrements présélectionnés pour le concours final on été présentés au public à l'occasion d'une émission spéciale diffusée par toutes les radios participantes. La dotation du Prix du Journalisme, décerné par un jury de cent auditeurs sélectionnés par les radios membres des MFP, s’élève à 3.000 euros.

>>> Le reportage primé peut être écouté sur la plate-forme Auvio de la RTBF .