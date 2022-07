"Euh" remporte l'appel à projets Webséries RTBF

5 pilotes, 12 jours de compétition, près de 60.000 interactions, et 43.000 vidéos vues… Les compteurs sont désormais fermés : avec plus de 23.000 interactions sur Facebook, "Euh" de Brieuc de Goussencourt, Gregory Beghin et Benjamin Dessy remporte l’appel à projet lancé en avril 2014.

Avec ses 20.252 likes et 3.554 partages sur Facebook, soit 23.806 interactions, cette dramédie à l’humour décalé est également celle qui a été le plus visionnée: 18.846 vues du pilote sur le site de RTBF Webcréation !

A travers cette expérience, l’objectif de la RTBF était d’initier un concept novateur d’appel au public, et le public a clairement répondu "oui".

"Euh", c’est l’histoire de Benoît, un mec qui ne sait pas faire de choix. Dans ce premier épisode, il est une fois de plus tourmenté par son incapacité à décider. Son meilleur pote le convainc alors de suivre une thérapie de groupe pour soigner son indécision.

Les auteurs Brieuc de Goussencourt, Gregory Beghin (qui interprète également Jean-Marc, l’ami de Benoît) et Benjamin Dessy ont choisi Mathieu Debaty, le "Jésus roux", pour incarner le protagoniste. Cet antihéros sera aidé par le public dans la résolution de ses choix, une dimension participative particulièrement encouragée par RTBF Interactive. Cette websérie bien ancrée dans son époque et à la dynamique rythmée trouvera certainement écho auprès de toute une génération.

La RTBF félicite toutes les équipes participantes et la créativité dont elles ont fait preuve pour réaliser leur pilote et activer leur communauté sur les réseaux sociaux.

Rendez-vous au printemps 2015 pour la diffusion de la saison complète !

Plus d'informations

Scénario : Brieuc de Goussencourt, Grégory Beghin, Benjamin Dessy

Réalisation : Brieuc de Goussencourt

Acteurs principaux : Mathieu Debaty (Benoit), Grégory Beghin (Le pote), Laetitia Chambon (La serveuse)

Production : Grizzly Films

Style : Dramédie