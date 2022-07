Eric Poivre, nouveau Secrétaire Général des Medias Francophones Publics.

Les dirigeants des Medias Francophones Publics (France télévision, Radio France, la RTBF, la Radio Télévision Suisse (RTS), Radio Canada (CBC), TV5 Monde et TV5 Quebec Canada) ont nommé Eric Poivre, actuel Directeur- Coordinateur de l’antenne et des programmes TV de la RTBF, Secrétaire Général de la nouvelle association professionnelle de l’audiovisuel public francophone.

Agé de 47 ans, Eric Poivre est titulaire d'un diplôme de réalisateur Radio/TV obtenu à l'IAD - l'institut des Arts de Diffusion - l'une des grandes écoles belges formant aux métiers de la radio, de la télévision et du cinéma.

Il s’appuie aujourd'hui sur une large expérience professionnelle acquise en particulier à la RTBF, la Radio-Télévision belge de service public.

Après y avoir pratiqué les métiers de réalisateur, de concepteur de programmes dont certains connaitront une destinée internationale, et de producteur, il y prendra en 2003 les commandes de la Direction de La Une, la première chaîne télé de la RTBF. En 2010, il sera nommé Directeur des programmes des trois chaînes TV du groupe, responsabilités qu'il exerce toujours aujourd'hui.

Chargé de la recherche et du développement des nouveaux programmes, il a également la responsabilité de créer les ponts indispensables entre la télévision, la radio et le web, à travers de nombreux projets transversaux qu'il initiera pour certains et qu'il coordonne. Son expérience s'étend ainsi à la radio, aux médias digitaux et à la télévision.

Eric Poivre dirigera une nouvelle association professionnelle, née de la prochaine fusion de la CTF (Communauté des télévisions francophones publiques) et des RFP (Radios francophones publiques).

Les dirigeants de France télévision, Radio France, la RTS, la RTBF, CBC, TV5 Monde et TV5 Quebec Canada, ont en effet décidé de rassembler leurs forces et moyens au sein d’une nouvelle communauté professionnelle qui sera chargée de développer les échanges entre radios et télévisions francophones publiques, en matière de co-production, de formation ou encore de veille technologique et programmatique. Cette nouvelle association professionnelle sera aussi chargée de formaliser et d’exprimer les points de vue et sensibilités des acteurs de l’audiovisuel public francophone, dans l’espace médiatique numérique.

Eric Poivre prendra ses fonctions en septembre 2015. Il remplacera les deux secrétaires généraux des RFP, Françoise Dost et de la CTF, Alain Gerlache, qui arrivent tous deux au terme de leur mandat.

La nouvelle association professionnelle des médias francophones publics sera officiellement crée le 1er janvier 2016.

Contacts presse :

-Eric Poivre, Secrétaire Général désigné, Medias francophones publics : +32 475/61.79.58

-Gilles Marchand, RTS, Président des RFP : +41 79 / 23 24 031

-François Guilbeau, France télévisions, Président de la CTF : + 33 (0)1 / 56 22 36 57