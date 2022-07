Epreuve des journalistes d'information générale (Radio, TV, Web, Réseaux sociaux)

Première partie :

Sélection des candidats sur base des conditions d’accès (screening sur CV)

Deuxième partie :

QCM le 17 mars 2018 , portant sur des questions d’actualité, (dont l’actualité régionale), de déontologie et de pratique professionnelle. 30 points

Test de français. 10 points

Sélection des 200 premiers candidats (ou plus si plusieurs candidats sont à égalité de points à la 200ème place) ayant obtenu un minimum de 60% des points.

Troisième partie (à distance) le 21 avril 2018 :

Sur un sujet au choix des candidats parmi 3 sujets d’actualité proposés pour les 3 exercices :

Rédaction et lecture d’un billet radio. 20 points

Rédaction d’un article pour le web. 20 points

Rédaction et lecture d’un billet face caméra . 20 points

Sélection des 100 premiers candidats (ou plus si plusieurs candidats sont à égalité de points à la 100ème place) sur base du cumul de la moitié de points obtenus à la deuxième partie et des points obtenus à la troisième partie.

Quatrième partie à partir du 22 Mai 2018 :

Evaluation de la capacité des candidats à réaliser un montage image simple ainsi qu’à raconter un récit. 10 points

Discussion sur les grands thèmes de l’actualité, sur les connaissances professionnelles et sur l’exercice de la fonction dans les 3 médias (Radio, TV et Web). 40 points

Au cours de cette discussion, sera testée la connaissance orale du néerlandais ou de l’anglais (selon le choix exprimé par le candidat). 10 points

Sélection des 70 premiers candidats (ou plus si plusieurs candidats sont à égalité de points à la 70ème place) sur base du cumul de la moitié des points obtenus à la deuxième partie et des points obtenus à la troisième et quatrième partie de l’épreuve.

Pour toutes informations complémentaires : epreuvedejournaliste@rtbf.be