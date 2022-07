Cette année BE RTBF permet au personnel de la RTBF de participer à la course populaire des 20km de Bruxelles qui aura lieu le 31 mai 2020 au départ du cinquantenaire .

Inscrivez-vous avant le 30 avril pour participer à la course avec la RTBF. Les dossards d'accès et les t-shirts customisés vous seront fournis.

Pour rester informés et recevoir tous les détails pratiques, nous vous invitions à être attentif aux publications intranet et rejoindre le groupe yammer "En forme avec BE RTBF"

Ensemble, courons pour les 20 KM de Bruxelles !