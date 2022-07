Emetteurs RTBF : situation largement rétablie dès la semaine prochaine

L’incendie sur le site des émetteurs de la RTBF à Wavre a eu, on le sait, des conséquences sur la diffusion de certaines de nos radios et de la TNT, principalement à Bruxelles et dans le Brabant wallon. Depuis dimanche, la RTBF travaille à la mise en place de solutions visant à réduire au maximum les désagréments pour ses auditeurs et téléspectateurs. Les émissions de La Première, Pure FM et VivaCité devraient donc être largement rétablies dans le courant de la semaine prochaine.

Ainsi, dès la semaine prochaine et l’élévation d’un émetteur provisoire (sous la forme d’une grue de 60 mètres de haut) sur le site de Wavre, les émissions en TNT et sur les fréquences radio 96.1 MHZ pour la Première, 101,1 MHz pour Pure FM et 97,3 MHZ pour VivaCité Brabant wallon seront en grande partie rétablies. Pour garantir la meilleure réception possible de ses émissions, la RTBF explore parallèlement d’autres pistes, lesquelles doivent également être activées dans les prochains jours.

Pour rappel, et durant cette période transitoire, il est possible de continuer à écouter La Première, Pure FM et VivaCité

- Sur internet, sur les smartphones, tablettes ou via le bouton radio de la télévision numérique

- En se branchant sur d’autres fréquences