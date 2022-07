Comédies, dramédies et policiers à la Une

Le Fonds Fédération Wallonie Bruxelles-RTBF lance 9 nouveaux projets de séries belges suite au 2e appel à projets.

Neuf nouveaux projets de séries télé belges francophones ont été retenus jeudi 17 septembre par le Comité de Sélection du Fonds Fédération Wallonie Bruxelles-RTBF pour les séries belges suite au deuxième appel à projets lancé le 30 avril dernier.



Centré sur la comédie, la dramédie[1] et la série policière ou procédurale, cet appel visait notamment à diversifier les productions susceptibles d’être mises à l’antenne au sein d’une case de fiction hebdomadaire pour les séries belges en prime time sur la Une.



Sélectionnés au terme d’une audition des équipes créatives (producteur, " show runner ", directeur d’écritures), les 9 projets bénéficieront d’une aide au développement de 35.000 € afin d’élaborer une " bible " préalable à l’écriture de leurs différents épisodes (10 x 52 minutes).



Début 2015, sur base de cette bible ainsi que d’un dossier artistique et financier, un maximum de 4 projets sera éligible pour une deuxième étape de développement avant une entrée en production prévue courant 2015.



A terme, les projets finalisés viendront compléter l’offre de séries belges de la RTBF dont la première, Esprits de famille, sera proposée sur les antennes d’ici la fin de l’année.



Lancé conjointement par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la RTBF, le Fonds FWB-RTBF pour les séries belges mutualise les moyens de la Fédération et de la RTBF à hauteur de près de 15 millions sur quatre ans (2014-2017) afin d’ouvrir un nouvel espace de création télévisuelle autour de séries belges, francophones, identitaires et populaires.

[1] Série mélangeant la comédie et des aspects plus dramatiques quel que soit l’univers considéré.



Présentation des projets

"Si affinités"

Auteurs : Laurence Bibot, Safia Kessas, Myriam Leroy, Nathalie Uffner

Production : Zoom Production

Pitch : Une tragi-comédie articulée notamment autour de la quête amoureuse et sociale d’une quinqua fraîchement célibataire et intérimaire. Chaque épisode verra Barbara, faire une nouvelle rencontre (par Internet, par erreur, par hasard...), sur fond de vie sociale et professionnelle à l’âge où il est plus difficile de " se vendre ". Elle vivra des bouleversements finalement tout aussi difficiles à suivre pour son fils atteint du syndrome d'Asperger que pour sa fille aînée, jeune adulte trop responsable.

"Les bonnes récoltes"

Auteur : Kris Debusscher, Pierre-Michel Chevignée

Production : Free Angels

Pitch : 4 millions d’euros, c’est le chiffre d’affaires faramineux de la ferme Wallin… La série nous raconte l’histoire d’un grande vieille ferme traditionnelle, autrefois victime d’un laborieux déclin, qui s’est transformée en ferme bio hyper-branchée. La ferme va connaître un succès commercial aussi phénoménal qu’inattendu… Ce succès n’est pas toujours facile à vivre et nous montrons avec humour et tragédie, une famille ou 4 générations s’entrechoquent.

"Geek et Flic"

Auteur : Annie Carels, Julie Bertrand, Charlotte Joulia

Production : Left Field Ventures

Pitch : Un génie de l’informatique combat la cybercriminalité au sein de l’URWACC – unité régionale wallonne de lutte contre la cybercriminalité –, avec sa coéquipière enquêtrice de terrain. Au programme : craquage de jeu en ligne où l’on commande des assassinats pour de vrai, patrouille du Darknet où des violeurs achètent l’accès aux webcams de femmes seules, et traque sur le net de Slender Man, la légende virale qui motive des meurtres sordides…

"Les bourdons"

Auteurs : Michaël Havenith, Gilles Dal, Myriam Leroy, Nathalie Uffner, Damien Gillard

Production : Take Five

Pitch : "L'histoire de quatre hommes au foyer complètement dépassés par les événements, en pleine crise d'identité, mariés avec des femmes aussi actives qu'absentes, qui se demandent comment affirmer leur virilité sans passer pour d'épouvantables machos. On les suit dans leurs pérégrinations, durant lesquelles ils partagent leurs expériences respectives pour tenter de se réaliser enfin".

"Ouesterne"

Auteurs : Jérémie Bidet, Jonathan Becker

Production : El Ardilla Sprl

Pitch : Elliott Peeters est un flic et un vrai bruxellois. Suite à l'échec cuisant d'une enquête, il est muté aux confins de l'Ardenne. Citadin exécrant la campagne, il va rapidement découvrir une Ardenne comme on ne l'avait jamais vue, avec sa face sombre et déjantée. Flanqué de ses improbables nouveaux collègues, il devra résoudre des enquêtes loufoques, voire surréalistes, peuplées de personnages plus décalés les uns que les autres.

"Les pionniers"

Auteurs : Sophie Kovess Brun, Erwan Augoyard, Christophe Beaujean

Production : To Do Today Productions

Pitch : Jalouse de son indépendance et révoltée par son expérience dans un grand cabinet d’avocats, Valentine a créé son propre cabinet spécialisé dans le cyber crime. Théo, son collaborateur, jongle entre Internet et ses codes de droit et Fran, ex-cyber militante et pirate à ses heures, complète l'équipe. Dans ce secteur aux allures de forêt vierge juridique où les lois sont toujours publiées avec un temps de retard, nos ponniers redoublent d’ingéniosité pour tirer leurs clients des pièges virtuels qui pourraient leur coûter cher dans le monde réel...

"Le crédit populaire"

Auteur : François Bierry

Production : Stromboli Pictures

Pitch : Suite à la mort de sa femme, Jean-Pierre hérite de l’entreprise familiale : le Crédit Populaire mais également de ses dettes. Tentant de sauver l’honneur de son épouse et les emplois de ses enfants, il vend la moitié du capital à une multinationale exigeant des résultats. Face à un audit mené par la belle mais cruelle Flavie, il va devoir aller contre ses principes et se salir les mains pour s’en sortir.

"Majestée"

Auteurs : Julie Bertrand, Thomas François (d'après une idée originale de Gilles Morin et Laurence Bibot)

Production : Kings Entertainment

Pitch : La famille royale belge au complet est totalement décimée, écrasée par une télécabine lors de ses vacances de ski à Megève. Il faut trouver l'héritier au trône.

On trouve bien quelqu'un, la fille illégitime du Roi, Valérie, "Valoche" pour les intimes, mais qui n'a pas vraiment le profil de l’emploi... Femme ordinaire et modeste, elle va devoir jongler entre sa vie de famille compliquée, l’ambition démesurée du Premier Ministre et les protocoles strictes que la fonction impose. Maladroite et indiscrète, Valérie s’immisce dans la vie politique du pays et elle est bien décidée à rendre le pouvoir au peuple ! ça promet !

"Su Santu"

Auteur : Stefan Liberski, André Buytaers

Production : Frakas Productions

Pitch : Santuccio et Salvatore, ainsi que leur femme Maria Uno et Maria Due, sont les heureux propriétaires de la pâtisserie italo-belge " Su Santu " dont les cannoli font leur réputation dans tout le Pays de Charleroi. Mais dans l’arrière-boutique de leur train-train provincial, ces discrets commerçants sont en réalité des mafieux pur jus…et derrière ou sous le comptoir, " les Maria " sont les maîtres du jeu. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes mafieux, si un jour Lo Zio, l’oncle sarde, ne leur laissait en cadeau sa jeune nièce Pia, une bombe sexy et vulgaire. Ainsi qu'Angelo, un dangereux parrain sicilien en cavale…



