Classic 21 7e radio la plus écoutée en ligne en France

Le player français Radioline, qui abrite 60.000 flux de radios du monde entier, vient de publier le classement des radios les plus écoutées en ligne depuis le début de l'année. Classic 21 se taille une magnifique réputation internationale.

On a coutume de dire que Classic 21 dispose, en raison de sa programmation unique sur le marché européen, d'une part importante d'auditeurs en Flandre et en France. C'est désormais objectivé par un critère. Ce mercredi 11 mai, Radioline, le principal service français et européen d'agrégation numérique de flux (radios, webradios) ou de podcasts (il permet l'écoute de 60.000 webradios issues de 130 pays), a publié le classement des radios européennes non-françaises les plus écoutées en ligne par son intermédiaire et donc en priorité par le public français, entre le 1er janvier et le 31 mars 2016. A ce petit jeu, deux géants dominent les débats: un géant de l'audovisuel, la BBC, qui truste 5 des 6 premières places avec ses radios BBC Radio 4, BBC World Service, BBC World Service Arabic, BBC Radio 2, et BBC Radio 1, et un géant démographique, la Russie, qui place trois radios dans le top (dont Europa Plus, 5e). Divine surprise: une seule chaîne vient se glisser entre les stations britanniques et russes et il s'agit de Classic 21, 7e radio européenne hors-France la plus écoutée en ligne sur ce player. Un fameux score pour la radio classic rock de la RTBF!