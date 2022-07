Christine Thiran est la nouvelle Directrice générale des Ressources Humaines de la RTBF

Après 10 années passées au sein des Cliniques Saint Luc en tant que Directrice RH et Communication, et une année dans le Groupe Mestdagh, Christine Thiran va entamer après l’été un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle et prendre la direction du département ressources humaines de la RTBF. Femme leader, entreprenante et volontaire, Christine Thiran fut élue « HR Manager de l’année » en 2010.

Après une licence et maîtrise en économie, Christine Thiran débute sa carrière comme chercheur au Centre de Recherches Informatique et Droit des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. Trois ans plus tard, ayant acquis une expertise en régulation des télécommunications, elle fut engagée chez Belgacom où elle exerça différentes fonctions.

En 1998, on lui propose une nouvelle orientation de carrière, les ressources humaines. Durant 5 ans, elle acquiert de l’expérience dans ce domaine pour terminer comme Directeur Ressources Humaines de "Belgacom Wireline".

En 2004, Christine Thiran décide de se tourner vers un nouveau secteur d’activités, le non marchand et rejoint ainsi le Comité de Direction des Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. En plus de ses responsabilités de Directrice RH, elle prend également en charge toute la communication, tant interne qu’externe. Elle occupe aussi des fonctions dans des Conseils d’administration, dont celle de Présidente du Conseil d’administration du Centre Hospitalier Neurologique William Lennox qu’elle assume aujourd’hui encore.

En 2010, Christine Thiran fut élue "HR Manager de l’année".

En novembre 2014, elle rejoint le Groupe Mestdagh en tant que Directrice des Ressources Humaines. Elle quittera le groupe après l’été pour rejoindre la RTBF dont elle a été désignée à l’unanimité du Conseil d’administration directrice générale des RH.