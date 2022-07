Cérémonie d'hommage aux victimes des attentats de Paris

Ce vendredi 27 novembre vers 10h00, La Une et La Trois modifient leurs programmes afin de retransmettre en direct la cérémonie d’hommage aux victimes des attentats terroristes du 13 novembre dernier. Cette cérémonie organisée dans la cour des Invalides deux semaines après les attaques de Paris et de Saint-Denis ayant fait 130 morts et 351 blessés sera présidée par François Hollande.

Un hommage national sera rendu aux victimes tombées sous les balles ou les bombes des assassins de l’organisation Daesch, en présence des familles, des Parisiens et des personnalités ayant fait le déplacement.

Nathalie Maleux sera en plateau pour commenter la cérémonie avec ses invités et avec l’intervention de nos envoyés spéciaux à Paris.

La cérémonie sera également retransmise en direct en langue des signes sur La Trois.