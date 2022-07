Campagne Safer Internet Day sur OUFtivi

Dès ce 10 février, OUFtivi participe au "Safer Internet Day". Cette campagne, qui s’inscrit dans le plan d'éducation aux médias poursuivi par la RTBF en 2015, vise à sensibiliser les plus jeunes à plus de sécurité sur la toile. La Trois proposera une série de capsules mettant en scène la marionnette Puppet et les animateurs, Walid, Sophie Delacollette, Sara De Paduwa et David Wathelet. Des conseils à retrouver également sur OUFtivi.be

Le Safer Internet Day est un événement mondial organisé par le réseau européen Insafe pour la commission européenne, tous les ans au mois de février, pour promouvoir un meilleur Internet pour les jeunes.

Célébré dans plus de 70 pays dans le monde entier, le Safer Internet Day a rapidement dépassé les frontières de l'Europe pour devenir au fil des ans un rendez-vous incontournable en matière d'éducation au média Internet et de l'e-securité.

Cette année, la RTBF a décidé de s'inscrire dans cet événement dont la douzième édition est fixée au 10 février.

Pour sensibiliser aux dangers de la toile, une série de capsules seront diffusées sur La Trois et sur OUFtivi.be, mettant en scène "Puppet, une marionnette pas bête" et quatre animateurs vedettes bien connus des jeunes : Walid, Sophie Delacollette, Sara De Paduwa et David Wathelet des Niouzz.