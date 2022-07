C'est du Belge fête ses 10 ans

Né en 2005 à la RTBF, le magazine de l'excellence et du savoir-faire belge, fête son dixième anniversaire. Depuis 10 ans, l’équipe de « C’est du Belge » met en lumière les hommes et les femmes qui participent à la renommée de la Belgique. Pour fêter dignement cet anniversaire, Barbara Louys et Gérald Watelet nous fixent rendez-vous le 30 janvier à 20h15 sur La Une pour une émission évènementielle en direct de l'Hôtel Métropole à Bruxelles. Au programme : une émission festive de 35 minutes suivie du « best of C’est du Belge ».

De la noblesse de sang à la noblesse de coeur, de la fierté nationale au rayonnement international, C’est du Belge, nous propose ainsi chaque semaine depuis 10 ans, de nouveaux reportages sur les meilleurs ambassadeurs de la culture, des compétences, du talent et de la fierté de notre pays.

Barbara Louys et Gerald Watelet nous présenteront cette émission anniversaire en direct de l'Hôtel Métropole à Bruxelles ; un haut-lieu de du patrimoine de notre capitale qui fête cette année ses 120 ans. Au menu de ce direct : de très nombreux invités, celles et ceux qui ont fait l’émission ces 10 dernières années, mais également plusieurs reportages :

Les 120 ans de l’Hôtel Métropole, l’un des joyaux de notre capitale

Un shooting photo exceptionnel : 10 personnalités belges ont accepté de prendre la pose pour C’est du Belge à l’Hôtel Métropole, parmi lesquelles, Annie Cordy, Amélie Nothomb, Eddy Merckx, la princesse Esmeralda de Belgique, Pierre Kroll, Toots Thielemans ou Marc Wilmots qui ont déjà confirmé leur participation. Un moment fort signé du photographe Michel Gronemberger pour C’est du Belge et Paris Match, partenaire de l’émission

Une séquence sur 10 ans de collaboration de C’est du Belge avec l’hebdomadaire Paris Match. On reviendra sur les plus belles Unes qui ont associé les deux médias.

Enfin, last but not least: les coulisses de cette fête et la préparation du gâteau d’anniversaire !

Cette émission festive de 35 minutes sera suivie d’un documentaire qui retrace l’histoire du magazine en revenant sur les meilleurs moments de l’émission depuis sa création! Un film inédit d’une heure réalisé par Véronique Torton et Serge Ruyssinck.