RESTART le plan de soutien à nos partenaires culturels, audiovisuels et acteurs locaux

L’arrêt des émissions régulières et des tournages a eu pour effet domino d’annuler les commandes et le travail de nombreuses entreprises et indépendants du secteur audiovisuel. Le monde des arts de la scène s’est trouvé coupé de ses publics, de la possibilité de créer et d’être rémunéré.

La RTBF a voulu jouer son rôle d’acteur culturel à part entière et celui de médiateur en animant les liens entre le public et ses partenaires historiques. Dès la mi-avril, les équipes se sont mobilisées pour agencer le plus justement possible des actions concrètes.

Grâce à leur créativité, leur enthousiasme, leur sens des responsabilités, une dynamique positive tournée vers la solution est née.

Pour la rendre opérationnelle des moyens financiers sont dégagés jusqu’au printemps 2021. L’ampleur éditoriale et économique du plan #restart le situe parmi les plus volontaristes des médias de service public européens.