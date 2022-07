Bruno Clément, nouveau rédacteur en chef du JT de la RTBF

Ce vendredi 22 janvier, le Conseil d'Administration de la RTBF a nommé le journaliste Bruno Clément au poste de rédacteur en chef du JT. Un poste qu’il assumait déjà depuis 3 mois à titre temporaire tout en continuant la présentation du magazine d’investigation journalistique « Questions à la une ».

Bruno Clément assurera la gestion quotidienne de l’info télé en lien avec la radio et le web. Ce qui inclut la gestion de la ligne éditoriale RTBF et des équipes d’édition et de présentation pour les 4 journaux télévisés de la RTBF : le JT 13h00 et le JT 19h30 sur La Une , Le 15 Minutes et le 12 Minutes sur La Deux, sous la direction de Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’information et des sports

Son parcours :

Bruno Clément s’empare du micro pendant ses études de journalisme sur "Radio Campus". Il travaille ensuite pour "l’Agence Belga" comme journaliste indépendant avant de se spécialiser dans les matières judiciaires lors de son passage à la "Dernière Heure". Il entre à la RTBF en 1998 où il travaillera d’abord en radio avant d’intégrer la cellule société du JT. Il y couvrira de nombreux procès dont celui de Marc Dutroux et se spécialisera également en musique. En 2005, il rejoint l’équipe du magazine " Questions à la une " présenté par Jean-Claude Defossé auquel il succèdera en 2009.

Il est également professeur invité à l’IHECS à Bruxelles dans la section "Presse / Info" et donne les travaux pratiques en télé (reportages, face caméra, etc.).