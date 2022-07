Benoît Balon-Perin, Président du Comité des Actualités de l'UER

L’Union européenne de radio-télévision a élu les membres de son Comité des Actualités ce 27 octobre 2015. C'est Benoît Balon-Perin de la RTBF qui en assurera la Présidence pour le mandat 2015-2017.

Cette institution pluridisciplinaire est chargée de définir et de diffuser les bonnes pratiques, le savoir-faire et l'innovation en matière de journalisme et d’'information. Le Comité a aussi pour objectif de stimuler le dialogue et la coopération entre les opérations d'actualités et le personnel des différents médias. Il est composé de représentants du secteur des actualités issus des organismes Membres de l'UER. Cette nomination confirme l'engagement de la RTBF dans ses valeurs de service public et la qualité de sa gestion de l’information.