Autour du centenaire de la guerre 14-18, le groupe RTBF parle à tous les publics pour cultiver la mémoire et construire l'avenir

Depuis le 1e novembre, l’ensemble des médias du groupe RTBF diffuse une grande variété de programmes autour du centenaire de la guerre 14-18 pour en expliquer les origines et comprendre les causes mais aussi pour appréhender les effets et les conséquences dans le monde d’aujourd’hui. Une programmation qui fait rayonner le devoir de mémoire avec, comme point d’orgue, les cérémonies officielles de commémoration ce dimanche 11 novembre

L'approche se fait à 360° pour aller à la rencontre de tous les publics et les engager sur l’ensemble des médias : tv, radio, web et l'accès sur Auvio. Le centenaire de la première guerre mondiale prend un sens particulier dans une Europe confrontée à une crise de sens et de doutes. Au-delà du devoir d’informer qui est au cœur de la mission quotidienne, le groupe RTBF assure pleinement son rôle de service public en proposant une programmation variée et complète pour permettre à chacun d’apprendre selon ses attentes et centres d’intérêt.

A pointer , le site www.rtbf.be/1418 totalement dédié à la Grande guerre reste un outil pérenne avec du contenu qui couvre tous les aspects de ces terribles années : des articles thématiques, des vidéos, une ligne du temps, des portraits, une carte interactive… A l’approche de la commémoration du centenaire, le 9 novembre prochain une expérience de réalité virtuelle inédite grâce à un film en 360° de 8 minutes plongera le spectateur dans les tranchées lors de l’armistice de la 1ere Guerre mondiale.